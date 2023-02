TikTok, la nuova challenge della «cicatrice francese»: i casi in Italia e i rischi che comporta – Il video

L’ennesimo trend pericoloso diventa virale sui social. Questa volta si chiama «cicatrice francese» e sta circolando su TikTok, coinvolgendo ragazzi e ragazze soprattutto delle scuole medie e superiori. Sulla piattaforma i video sono molti, tra chi mostra il livido che si è provocato e chi fa tutorial su come eseguirlo. Basta stringere a forbice tra le dita della pelle delle guance, all’altezza dello zigomo, finché non si crea un livido rosso che poi tende al blu. La challenge si sarebbe diffusa a partire dalla Francia e da qui il nome di cicatrice francese. Una gioco pericoloso che ha messo in allerta alcune scuole. Il professore di italiano Stefano Camasta della scuola media Farini di Bologna ha segnalato la questione alla preside, così come anche un’altra insegnante. Finché una delle ragazze coinvolte ha ammesso, riferisce Repubblica: «È una sfida su TikTok, c’è il video tutorial che insegna come fare». Il professore fa sapere che per il momento «si tratta di pochi casi dietro ai quali forse c’è una ricerca di identità e visibilità. Ma – commenta – l’utilizzo dei canali social andrebbe maggiormente sorvegliato per evitare che ci sia una disponibilità a lasciarsi influenzare».

I casi

Non solo Bologna. I casi si stanno propagando in diverse aree del nostro Paese. Anche a Verona, la preside della scuola media Mario Mazza ha allertato i genitori con una circolare: «Invito le famiglie a vigilare sull’utilizzo della rete e a collaborare affinché si smetta di dare tanta importanza a contenuti di questo tipo». Sempre in Emilia, sono già stati registrati almeno 10 studenti a San Donato e 12 a Savena, riporta Il Resto del Carlino. Ma la cicatrice è arrivata di recente anche in una scuola di Argelato. Ad accorgersi dei casi anche qui sono stati alcuni insegnanti che hanno immediatamente avvertito la dirigente. Non si tratta solo di un segno estetico, ma di qualcosa che può diventare pericoloso.

I rischi

Tra le prime conseguenze c’è quella della rottura dei capillari: «L’inestetismo può rimanere sotto forma di macchie rosse-violacee», spiega il primario di dermatologia dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, Giampiero Girolomoni. E per mandarlo via, ci vogliono da alcuni giorni fino a diversi mesi. «Siamo nell’area della trasgressione adolescenziale che va gestita sul piano educativo», aggiunge il pedagogista Daniele Novara. «I ragazzi – aggiunge – stanno alzando l’asticella della provocazione per schiodarsi dal controllo dei genitori e degli adulti. L’importante è non trasformarlo in un fenomeno da neuropsichiatria. È legato agli eccessi dei social, si dovrebbe mettere qualche limite nell’uso dei cellulari».

