Si sdraiavano di notte per strada aspettando un’auto, la follia della Planking Challange sulla Casilina: 6 ragazzi individuati

Sono stati individuati i ragazzi che si sono seduti lungo la Casilina, all’altezza di Piedimonte San Germano, nel frosinate, che hanno registrato un video in cui facevano la Planking Challange. Ovvero la sfida di chi si sdraia su una strada trafficata e si alza all’ultimo prima che arrivino le auto, mentre gli amici riprendono la scena da postare sui social. Si tratta di 4 ragazzi e 2 ragazze che sono stati riconosciuti grazie alle immagini della videosorveglianza isolate dai tecnici che affiancano la polizia locale di Piedimonte San Germano, dove la sera tra domenica e lunedì – attorno alle 22 – è stato segnalato il gruppo di giovani in questione. A lanciare l’allarme era stato il dipendente di un hotel che si trova nei pressi della Casilina dove alcuni clienti avevano segnalato alla reception di aver visto i giovani sdraiati sull’asfalto. Quando si è affacciato alla finestra li ha visti e gli ha urlato intimandogli di alzarsi perché stavano facendo un gioco pericoloso. Sono diversi gli automobilisti che hanno riferito di aver visto i ragazzi lungo la strada, ma nessuno ha allertato le forze dell’ordine. Ora si procederà con l’identificazione dei sei ragazzi. Intanto arriva un appello del sindaco Gioacchino Ferdinandi: «Mi rivolgo non solo alle loro famiglie, ma a tutti coloro che utilizzano i social: chiunque venga a conoscenza di questi gesti deve immediatamente denunciarli poiché la semplice condivisione sui social rischia di ottenere l’effetto opposto».

