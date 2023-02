Il «meteorite di San Valentino» ha colpito un balcone a Matera: ritrovati frammenti

La caccia al tesoro attivata nei giorni scorsi in Basilicata per cercare i frammenti del «meteorite di San Valentino», avvistato nella notte del 14 febbraio, può dirsi finita. È stato infatti individuato il luogo della caduta dell’oggetto celeste (dalla massa complessiva di 400-500 grammi): il meteorite è caduto in un’area a Nord di Matera. Nello specifico, si è schiantato verticalmente al suolo con una velocità di circa 300 km/h, e nell’impatto ha scheggiato una piastrella del balcone che corre lungo il perimetro di un’abitazione fra Contrada Rondinelle e Contrada Serra Paducci. A renderlo noto è stata Prisma, Prima Rete Italiana Studio Meteore e Atmosfera dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). Lo stesso gruppo di esperti che, nei giorni scorsi, aveva offerto al pubblico una sorta di mappa per aiutare le ricerche, tracciando sul terreno il cosiddetto «strewn field», cioè la zona di potenziale caduta della meteorite. Alla fine, l’impresa di trovare la piccola roccia nell’area grande diversi kilometri, è riuscita.

Crediti foto copertina: PRISMA/INAF

Continua a leggere su Open

Leggi anche: