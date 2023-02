Il mistero della sfera di metallo trovata su una spiaggia in Giappone, dalla pokeball alla navicella di Goku: boom di meme

Sui social scoppia l’ironia dopo che una misteriosa sfera metallica di un metro e mezzo di diametro è stata trovata su una spiaggia del Giappone, vicino alla città di Hamamatsu, sull’oceano Pacifico. La polizia l’ha analizzata in modo scrupoloso e ha isolato un’area di 200 metri di raggio sulla spiaggia. Attualmente, è stata esclusa la presunta pericolosità della sfera perché attraverso un esame dei raggi X è stato scoperto che dentro è cava. Ma non si sa ancora di cosa si tratti nello specifico. Sui social network, c’è chi ritiene che possa trattarsi di una semplice boa da ormeggio, e chi da subito ha iniziato a fare bizzarre ipotesi sulla sua entità arrivando a parlare di Ufo e complotti. Di conseguenza i mematori del web si sono scatenati. C’è chi l’ha fatta diventare una pokeball, la sfera del noto cartone giapponese per catturare i Pokemon. Ma gran parte dell’ironia social l’ha associata alla navicella di Goku. «Tranquilli tutti, è solo la nave usata per mandare Goku sulla terra», scrive un utente. La sfera in questione è stata segnalata da una donna che stava passeggiando sulla costa del Pacifico e che ha chiamato le autorità subito. Queste hanno chiamato gli artificieri per controllare che non ci fosse all’interno un ordigno esplosivo. Intanto, mentre il web si scatena nelle associazioni, le forze dell’ordine giapponesi e la guardia costiera stanno facendo ulteriori esami.

TWITTER | Meme sulla sfera metallica, Giappone 23 febbraio 2023

