Roma, gambizzato un 46enne da due uomini incappucciati. L’agguato in casa: è grave

Sparatoria al Tufello, borgata a nord est di Roma, dove un uomo di 46 anni del posto è stato gambizzato. È successo poco dopo le 17 di oggi pomeriggio, 22 febbraio, e la vittima è stata sorpresa da due uomini che gli hanno fatto irruzione in casa mentre dormiva. L’abitazione si trova in via Monte Taburno. Ad allertare le autorità è stata la compagna dell’uomo, con la quale vive, e che in queste ore sta raccontando ai carabinieri la sua versione dei fatti. Stando alle sue dichiarazioni, due uomini armati di passamontagna e pistola avrebbero direttamente bussato alla porta di casa. La donna ha così aperto, e loro avrebbero fatto irruzione nell’appartamento per poi dirigersi proprio nella camera da letto dove il 46enne stava dormendo. Due spari, alla gamba destra e sinistra. Poi la fuga. Sul posto, oltre alla squadra mobile e alla polizia scientifica, è intervenuto il personale di soccorso del 118 che ha trasportato la vittima al policlinico Umberto I con un codice rosso. L’uomo è già noto alle autorità a causa di precedenti per droga. Non si conoscono ancora le motivazioni di quanto accaduto e neanche le identità dei due responsabili, sulle quali sta indagando il commissariato locale. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: