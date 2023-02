Secondo TomTom Milano è la quinta città più trafficata al mondo

Che gli italiani amino le automobili non è certo una novità. Nel 2022, il nostro Paese si è piazzato al secondo posto tra i 27 Stati membri dell’Unione Europea per tasso di motorizzazione, con circa 663 veicoli ogni mille abitanti, di poco sotto al primato del Lussemburgo (681 veicoli per mille abitanti). Ma quanto tempo perdono gli italiani nel traffico? A provare a fare una stima ci ha pensato l’annuale Traffic Index di TomTom, che raccoglie i dati su 389 città, distribuite su 56 Paesi e 6 continenti. Il risultato? Ci sono tre città italiane nella top 15 mondiale. Si tratta di Milano, che si piazza al quinto posto, Roma (12°) e Torino (15°). Per quanto riguarda le altre città del mondo, è Londra ad aggiudicarsi la maglia nera come «città più congestionata» dal traffico, con una media di 36 minuti e 20 secondi per percorrere 10 chilometri. Seguono sul podio Bengaluru, in India, e Dublino, in Irlanda.

Le città italiane

Nel capoluogo lombardo, il tempo medio per percorrere 10 chilometri all’interno della città è di 27 minuti e 30 secondi. La velocità media, proprio a causa delle congestioni stradali, è di 18 chilometri all’ora e il tempo medio speso in auto è di 259 ore all’anno, di cui 126 a causa del traffico. Va leggermente meglio a Roma, dove per fare 10 chilometri si impiega una media di 25 minuti e 40 secondi. La velocità media all’interno della capitale è di 20 km all’ora e il tempo speso in auto ogni anno è di 233 ore. Infine, Torino: con un tempo medio di percorrenza di 25 minuti per fare 10 chilometri e un totale di 224 ore annue sulle strade. I dati di TomTom sono stati calcolati nel corso del 2022 e, trattandosi di un report annuale, registrano anche le variazioni rispetto agli anni precedenti. Nel caso di Milano, il confronto con il 2021 è positivo, dal momento che il tempo medio stimato per percorrere 10 chilometri in città è diminuito di 20 secondi in un anno. Peggiorano invece sia Roma che Torino, con un aumento di 10 secondi complessivi.

Foto di copertina: ANSA/MATTEO CORNER | Tram e traffico di fronte a piazza Duca d’Aosta, a Milano (8 novembre 2022)

