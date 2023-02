Giallo a Polignano a mare su un uomo e un bimbo scomparsi dopo una caduta dalla scogliera: trovati i vestiti

Un uomo e un bambino sarebbero scomparsi dalla scogliera di largo Ardito, a Polignano a Mare (Bari), e si teme possano essere finiti in mare. A dare l’allarme è stato un runner che li avrebbe notati prima senza indumenti e poi li avrebbe persi di vista. Sulla scogliera sono stati ritrovati un giubbotto con le maniche piegate in avanti e un paio di scarpe con i lacci intrecciati, presumibilmente di loro appartenenza. Dei due non si ha traccia dalle 11 di questa mattina, 24 febbraio, e al momento non vi sono segnalazioni di persone scomparse, pertanto non si ha certezza che vi sia realmente qualcuno da cercare. Ciononostante in mattinata sono partite le ricerche via mare e via terra, anche con l’ausilio di un elicottero. Attualmente sono state sospese e riprenderanno domattina con elicottero, motovedette e sommozzatori. «Monitoriamo la situazione, ma voglio sottolineare il grande impegno delle forze dell’ordine che hanno cominciato da subito, e in grandi numeri, le operazioni di ricerca», fa sapere il sindaco di Polignano a Mare, Vito Carrieri. Intanto le indagini proseguono e vedono coinvolte la polizia locale, i carabinieri, la guardia di finanza e la capitaneria di porto.

