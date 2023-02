Dal disastro ambientale in Ohio alla collana «satanica» di Chiara Ferragni, passando per i vaccini – Le fake news della settimana

Come ogni settimana torniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Ai temi ormai noti e classici, come la presunta inefficacia dei vaccini contro il Coronavirus, se ne sono aggiunti altri più strettamente collegati a episodi di attualità. Per esempio, ha fatto molto discutere un episodio avvenuto in Ohio, dove all’inizio di febbraio è deragliato un treno che trasportava anche cloruro di vinile. Il carico ha preso fuoco dando origine a nubi tossiche, e l’episodio ha ispirato diverse fake news. Si è molto discusso anche degli outfit sfoggiati da Chiara Ferragni a Sanremo: una collana, in particolar modo, ha portato molti utenti ad accusarla di satanismo. A un anno dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia in Ucraina, infine, la narrazione fuorviante sull’origine del conflitto non accenna a fermarsi.

