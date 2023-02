Muggia (Trieste), 14enne accoltellata dopo una lite con una coetanea: i carabinieri individuano presunta responsabile

I Carabinieri hanno individuato la ragazzina di 15 anni che poche ore fa avrebbe accoltellato una sua coetanea per strada in via Frausin a Muggia,(Trieste), dopo una lite. La vittima, 14enne, si trova attualmente ricoverata all’ospedale pediatrico della città friulana “Burlo Garofolo” per due ferite al tronco che le sarebbero state inferte dall’adolescente fermata. Secondo le prime ricostruzioni la lite tra le due sarebbe avvenuta per strada e terminata con i colpi di arma da taglio inflitti alla 14enne. Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’auto medica e i Carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. I sanitari hanno invece soccorso la ragazzina colpita classificato la gravità delle ferite come codice giallo. Il coltello non è ancora stato ritrovato. Al momento dell’aggressione la vittima sarebbe riuscita a chiedere aiuto rivolgendosi a una pizzeria vicina, mentre la presunta autrice dell’aggressione è riuscita a scappare, per poi essere individuata dai militari poco dopo. La vicenda rientra ora nella competenza della Procura dei minori. Da quanto si apprende non ci sarebbero stati altri testimoni al momento della lite e dell’aggressione. La 14enne ferita sarebbe stata soccorso dal gestore della pizzeria del posto che avrebbe anche chiamato i soccorsi. Compito degli investigatori sarà anche capire il movente dell’aggressione, al momento non ancora chiarito.

