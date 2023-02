Pesaro, viene aggredita dal marito: alcuni studenti sentono le urla e corrono in suo soccorso insieme alla prof

Un gruppo di studenti del liceo Mamiani di Pesaro, insieme alla loro professoressa, si trovano nei pressi di un campo da basket. All’improvviso, sentono le urla di una donna. I ragazzi, insieme all’insegnante, seguono le grida di aiuto e riescono a individuare l’area dove stava avvenendo la violenza. All’interno di un’auto parcheggiata, un uomo sta aggredendo la moglie, tenendola stretta per il collo. Allora gli studenti cercano di far desistere l’uomo che, però, si allontana solo quando arriva il figlio della coppia sul luogo dell’aggressione. A diffondere la notizia sui social, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che sottolinea la bontà dell’azione svolta dagli studenti: «Complimenti alla professoressa e agli alunni del Mamiani, che ieri mattina sono intervenuti prontamente per difendere una donna aggredita dal compagno durante una lite al San Decenzio. Un gesto straordinario, coraggioso, che dimostra il loro grande senso di comunità. Un valore che va insegnato in tutte le scuole e difeso da chi esercita responsabilità pubbliche».

