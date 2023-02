La videocam segreta trovata nello spogliatoio delle donne di una palestra a Roma

In una palestra in zona Appio a Roma è stata trovata una videocam occultata nello spogliatoio delle donne. Dalla vicenda è scaturita un’indagine di polizia, che punta sul titolare dell’esercizio. La vicenda la racconta oggi Il Messaggero. La storia parte da un orologio che si trovava nello spogliatoio. Che aveva la caratteristica di non segnare mai l’ora esatta. Non solo: spesso il titolare chiedeva alle donne di uscire dalla stanza per regolarlo. A causa di “ragioni di privacy“. «Ci diceva che doveva aggiustarlo. Una volta mentre stavamo fuori ad aspettare sono arrivate due altre sportive. Sono entrate nello spogliatoio per posare le borse e hanno trovato il titolare che disponeva alcuni strani marchingegni». In un’altra occasione una delle frequentatrici della palestra è salita su una sedia per cercare di ripararlo. E all’interno ha trovato uno strano macchinario e molto altro. Le indagini stanno ora verificando se l’uomo abbia conservato i filmati. E magari venduti.

