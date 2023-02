La strana storia della studentessa cacciata da scuola per un profilo su Onlyfans: «Ma papà e mamma stanno con me»

Samantha Delneri è una studentessa di 19 anni. E ha raccontato che il preside l’ha cacciata dalla scuola perché aveva aperto un profilo su OnlyFans. «Il 19 dicembre 2022 ho dovuto affrontare un colloquio umiliante con il direttore – ha detto Samantha a La Zanzara su Radio 24 -. Mi ha detto che non voleva nella sua scuola una persona che fa del suo corpo una vendita, lasciando intendere che volesse darmi della “puttana“». La ragazza è originaria di Udine ma non ha citato il nome della scuola che, secondo la sua versione, ha deciso di cacciarla. In compenso ha fatto sapere che i genitori la incoraggiano. «Facevo pure la rappresentante di classe e andavo bene. Nonostante questo sono stata allontanata», ha raccontato la 19enne. La madre, pur non condividendo la scelta della figlia, le ha sempre dato pieno appoggio. Così come il padre. «Il giorno dopo mia mamma ed io abbiamo richiesto un colloquio perché era una cosa assurda. Mia mamma nemmeno mi credeva».

