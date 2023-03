«Putin vive in un palazzo d’oro con la ginnasta Alina Kabaeva»: lo scoop di un sito indipendente russo – Le foto

Il presidente russo Vladimir Putin e la campionessa di ginnastica Alina Kabaeva vivono insieme in una lussuosa residenza a Valdai, a nord di Mosca. A rivelarlo è un’inchiesta di Proekt, un sito indipendente russo specializzato in giornalismo investigativo. Secondo Proekt, nel complesso di appartamenti vivrebbero anche alcuni assistenti e familiari della donna. Non solo: nella lussuosa residenza ci sarebbero anche i due figli di Kabaeva, nati nel 2015 e nel 2019, che secondo i giornalisti di Proekt la donna avrebbe avuto proprio da Putin. Kabaeva, ex campionessa di atletica della Federazione Russa, viene indicata da anni come possibile amante del leader del Cremlino, che nel 2003 ha divorziato dalla moglie Ljudmila Putina dopo 30 anni di matrimonio. Il presidente russo ha sempre negato di avere una relazione con Kabaeva. Lo scorso anno, però, la ex ginnasta è stata vista un evento a Mosca con un anello alla mano destra. Un gioiello che, almeno secondo alcuni, potrebbe essere proprio un regalo di Putin.

Il «palazzo d’oro»

Il sito investigativo Proekt ha pubblicato ieri l’ultima puntata dell’inchiesta Iron Masks, che indaga la vita di Putin e Kabaeva. Il video dell’ultimo capitolo investigativo, pubblicato su YouTube, ha raccolto in meno di un giorno più di un milione di visualizzazioni. Secondo i giornalisti russi, tramite una società cipriota di nome Ermira, Putin avrebbe acquistato per Kabaeva «l’appartamento più grande della Russia», dove la donna vivrebbe proprio insieme ai due figli avuti dal presidente russo. L’abitazione, che Proekt descrive come «un palazzo d’oro», sarebbe stata costruita nel 2005 e sarebbe collegata addirittura da una ferrovia segreta. I giornalisti russi dicono di aver ricevuto le foto della residenza da uno dei costruttori. Accanto al «palazzo d’oro», spiega Proekt, c’è anche una torre in legno con una superficie interna di 1.200 metri quadrati. Ed è proprio lì che vivrebbe la «regina di Russia», Alina Kabaeva.

