Il mistero dell’uomo e bimbo scomparsi a Polignano a mare, l’identikit dei carabinieri: «Aiutateci a trovarli»

I carabinieri hanno diffuso gli identikit di due persone, che lo scorso 24 febbraio potrebbero essere finiti in acqua a Polignano a Mare, in provincia di Bari, dopo aver lasciato giubbotti e scarpe sulla scogliera della terrazza di largo Ardito, a strapiombo sul mare. Le due persone scomparse sono un uomo, di età stimata tra i 35 e i 38 anni e un bambino di 7-10 anni, entrambi di probabile origine polacca. Gli indumenti erano stati avvistati sulla scogliera da un operatore turistico, che ha subito allertato i soccorsi. Nonostante l’assenza di una denuncia di allontanamento o scomparsa, i carabinieri, la guardia costiera e i vigili del fuoco hanno subito fatto partire le ricerche, senza però riuscire a trovare le due persone. A distanza di più di una settimana dalla scomparsa, ancora non si hanno tracce dell’uomo e del bambino. Due persone, però, avrebbero riferito ai carabinieri di Monopoli di aver notato due persone che combacerebbero con la descrizione fornita dall’operatore turistico. Ora che hanno ricostruito l’identikit dell’uomo e del bambino, i carabinieri stanno chiedendo l’aiuto dei cittadini per poter proseguire le ricerche dei due dispersi.

CARABINIERI | Il profilo realizzato dai carabinieri della compagnia di Monopoli (BA) sull’uomo che sarebbe scomparso a Polignano a mare

CARABINIERI | Il profilo realizzato dai carabinieri della compagnia di Monopoli (BA) sull’bambino che sarebbe scomparso a Polignano a mare

