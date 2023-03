La scuola di Matteo Messina Denaro intitolata al piccolo Di Matteo, lo schiaffo al boss a Castelvetrano

Partirà a breve la procedura per cambiare il nome della scuola elementare Ruggero Settimo di Castelvetrano per intitolarla a Giuseppe Di Matteo, il ragazzino di 12 anni rapito per essere poi ucciso e sciolto nell’acido dopo due anni di prigionia per ordine di Matteo Messina Denaro. Si tratta proprio della scuola frequentata dal boss mafioso da bambino, che la raggiungeva a pochi metri dalla casa di famiglia che si trova nella stessa strada. Un gesto fortemente simbolico, come ha detto il presidente della sezione di Marsala dell’Anm, Fabrizio Guercio, che ha proposto la nuova intitolazione con il sostegno del procuratore di Marsala, Ferdinando Asaro. L’idea rischia di dividere la città natale del boss, dove nel corso degli anni poteva vantare diversi sostegni nella sua rete di fiancheggiatori che ne agevolavano la lunga latitanza. Ma le possibili polemiche non sembrano voler fermare la preside della scuola, Maria Luisa Simanello, che conferma all’Ansa l’avvio delle procedure: «L’iter per l’intitolazione dell’istituto comprensivo sarà avviato il 15 marzo prossimo nel corso di un collegio dei docenti, che esprimerà un parere non vincolante prima di un Consiglio d’istituto allargato ai genitori». La dirigente scolastica è certa che alla fine il nuovo nome ci sarà: «Non ho dubbi che la proposta sarà accolta da tutti i componenti del consiglio d’istituto».

