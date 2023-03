Perugia, trema la terra: il terremoto di magnitudo 4.4 avvertito in diverse zone del Centro Italia

Un terremoto è stato avvertito alle 16.05 di oggi, 9 marzo, a Perugia. La scossa – riferisce Ansa – è stata avvertita, oltre che nel capoluogo umbro, in diverse zone del Centro Italia. L’Ingv comunica che la scossa ha avuto magnitudo di 4.4 gradi della scala Richter ed epicentro a Umbertide (Pg). Secondo le prime informazioni, diversi calcinacci sono caduti nelle città di Gubbio e Città di Castello. A Umbertide la scossa è stata distintamente avvertita e la gente è scesa immediatamente in strada, ha riferito all’Ansa il sindaco della città, Luca Carizia, che ha fatto sapere che sono state immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciare dall’ospedale e dalle scuole. Al momento non sono arrivate tuttavia segnalazioni di criticità da parte dei cittadini.

