Dalla lotta ai rifiuti alla sensibilizzazione, su 360 solo 69 comuni sono “plastic free”: dove si combatte l’inquinamento in Italia

Da Bologna – Lotta contro gli abbandoni illeciti, gestione dei rifiuti urbani, sensibilizzazione del territorio, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la Onlus Plastic Free. Sono questi i 5 pilastri che hanno messo alla prova 360 città italiane sulla lotta alla plastica. Ma solo 69 sono riuscite a superarla. Premiati oggi, 11 marzo, a Bologna presso Palazzo Re Enzo i comuni plastic free risultano in crescita rispetto ai 49 della prima edizione. 32 di questi sono riusciti a riconfermarsi anche quest’anno. «Ogni anno introduciamo nuove iniziative, così da non far rilassare mai i comuni sulla lotta ambientale. Chi non è stato riconfermato probabilmente non ha fatto l’aggiornamento in più che gli avrebbe permesso di arrivare alla soglia di premiazione», spiega a Open Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free Onlus. I comuni che si sono contraddistinti per una maggior battaglia ambientale ed efficacia sul territorio sono Termoli (Campobasso), Mogliano Veneto (Treviso), Borgo Virgilio (Mantova) e Legnago (Verona). A conferire la premiazione è Plastic Free Onlus, guidata dal presidente Luca De Gaetano, che dal 2019 promuove la sostenibilità ambientale.

3 milioni di chili di plastica rimossi

Sono 3 milioni i chili tra plastica e altri rifiuti altamente inquinanti che l’associazione ha fatto rimuovere in tutta Italia. E 165 le tartarughe salvate da morte certa negli ultimi due anni e mezzo e più di 1000 quelle accompagnate alla nascita. Non a caso il premio per i comuni “senza plastica” è a forma di tartaruga. Quest’ultima – spiega De Gaetano – «ha oltre 200 milioni di anni, è riuscita a superare ogni difficoltà, compresa l’estinzione dei rettili. Ma oggi registriamo come fatichi a superare l’incuria dell’uomo. Un esempio è il traffico marittimo: spesso nel momento di rigalleggiamento la tartaruga viene colpita dall’elica». Ma da essere ancora più centrale – prosegue il presidente di Plastic free – «è l’inquinamento da plastica, invisibile agli occhi delle tartarughe, già miopi di loro, che la scambiano per meduse o altro cibo».

Cannucce e sacchetti: la dieta delle tartarughe

Stando ai recenti dati registrati dal Wwf, in un anno sono quasi 570 mila le tonnellate che riempiono i nostri mari provocando la morte di almeno 40mila tartarughe marine, il più delle volte rimaste avvelenate o soffocate dopo aver ingerito cannucce, sacchetti o altri frammenti di plastica. «Il premio plastic free valorizza l’impegno civico dei cittadini e dei comuni», commenta il sindaco di Bologna Matteo Lepore dal palco di Palazzo Re Enzo. «Bologna ha deciso di essere tra le 100 città dell’Unione europea che vogliono puntare a raggiungere la neutralità carbonica con l’obiettivo di abbattere il riscaldamento globale. Una missione impossibile, ma le cose impossibili quando diventano reali danno speranza», chiosa. «Mettiamo da parte le bandierine, le appartenenze, siamo tutti figli del pianeta, di cui siamo ospiti», aggiunge Sergio Costa, vice Presidente della Camera dei deputati ed ex ministro dell’ambiente che ha invitato la Onlus Plastic Free a parlare di ambiente in Parlamento.

I comuni premiati Plastic Free

Abruzzo : Chieti; Silvi (TE).

: Chieti; Silvi (TE). Basilicata : Matera.

: Matera. Calabria : Montepaone (CZ); Tropea (VV); Diamante e Tortora (CS).

: Montepaone (CZ); Tropea (VV); Diamante e Tortora (CS). Campania : Benevento e Guardia Sanframondi (BN); Bacoli, Caivano e Saviano (NA); Maddaloni e Falciano del Massico (CE); Agropoli (SA).

: Benevento e Guardia Sanframondi (BN); Bacoli, Caivano e Saviano (NA); Maddaloni e Falciano del Massico (CE); Agropoli (SA). Emilia-Romagna : Ferrara e Terre del Reno (FE); Sasso Marconi (BO); Castellarano (RE); e Bologna.

: Ferrara e Terre del Reno (FE); Sasso Marconi (BO); Castellarano (RE); e Bologna. Friuli : Udine.

: Udine. Lazio : Sperlonga e Maenza (LT); Monterosi (VT).

: Sperlonga e Maenza (LT); Monterosi (VT). Liguria : Genova; Sanremo (IM); Bergeggi (SV).

: Genova; Sanremo (IM); Bergeggi (SV). Lombardia : Pavia; Borgo Virgilio (MN); Cassina de’ Pecchi (MI); Gussago (BS).

: Pavia; Borgo Virgilio (MN); Cassina de’ Pecchi (MI); Gussago (BS). Marche : Fermo; Pesaro.

: Fermo; Pesaro. Molise : Isernia, Termoli e Montenero di Bisaccia (CB).

: Isernia, Termoli e Montenero di Bisaccia (CB). Piemonte : Cuneo; Piossasco (TO).

: Cuneo; Piossasco (TO). Puglia : Acquaviva delle Fon; (BA); Mottola (TA); Castro (LE).

: Acquaviva delle Fon; (BA); Mottola (TA); Castro (LE). Sardegna : Castelsardo (SS); Elmas (CA).

: Castelsardo (SS); Elmas (CA). Sicilia : Favara (AG) e Roccalumera (ME).

: Favara (AG) e Roccalumera (ME). Toscana : Firenze e San Casciano in Val di Pesa (FI); Prato.

: Firenze e San Casciano in Val di Pesa (FI); Prato. Trentino-Alto Adige : Pergine Valsugana, Sant’Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Vallelaghi (TN); Merano (BZ).

: Pergine Valsugana, Sant’Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Vallelaghi (TN); Merano (BZ). Umbria : Corciano e Cas;glione del Lago (PG).

: Corciano e Cas;glione del Lago (PG). Veneto: Vicenza e Arcugnano (VI); Caorle, Jesolo, Mira, Eraclea e Marcon (VE); Legnago (VR); Mogliano Veneto (TV); Pontecchio Polesine e Taglio di Po (RO); Cittadella (PD);.

