Vicenza, la storia dell’osteria derubata nove volte. I titolari: «È sempre la stessa persona, ci conviene dargli le chiavi»

Non c’è pace per l’Hosteria 2.0 di Isola Vicentina. Da settembre a oggi, sono nove i furti che ha subito il locale di Andrea Tuppolano. Una situazione di cui la madre di Tuppolano, Margaret Mercurio, si dice «schifata e demoralizzata». «E mio figlio ancora peggio», aggiunge. Il ladro – secondo i titolari si tratta sempre della stessa persona – solo nei mesi di settembre e ottobre avrebbe fatto irruzione quattro volte. In tre casi, gli ultimi, nei video ripresi dalle telecamere si vede lo stesso ladro, che però continua a circolare a piede libero. «È sfiancante a livello economico, ma soprattutto a livello psicologico», aggiunge Mercurio. Il malvivente sarebbe entrato le prime due volte dalla cantina per poi sfondare una porta, le volte successive ha preferito introdursi nel locale dalla veranda. Nei filmati lo si vede aggirarsi per la sala con sicurezza, puntando oggetti specifici dei quali sembra conoscere bene la posizione. «Non ce la facciamo più a lavorare per diverse ore al giorno per poi venire derubati così da questa persona. Non sappiamo più cosa fare», ha aggiunto la madre del titolare.

I danni? «A questo punto gli lascio le chiavi»

I danni hanno costretto i titolari a chiudere il locale per diversi mesi. Da novembre a gennaio le vittime si sono occupate di riparare i danni causati dalle irruzioni: circa 15 mila euro tra serramenti, contanti, e bottiglie di vino e liquori. Con l’anno nuovo era ripartita l’attività, ma con questa sono tornati i furti. «Abbiamo denunciato ogni colpo ai carabinieri – continua la madre del titolare al Corriere del Veneto – ma sembra che questo non basti. A questo punto gli lascio le chiavi del ristorante, almeno in questo modo non mi provoca altri danni per entrare». Il ladro, infatti, negli ultimi furti ha trovato ancora nuovi modi per introdursi nell’osteria, prima dalle bocche di lupo, e poi da un’apertura sopra la porta d’ingresso. E il caso dell’Hosteria 2.0 sembra non essere isolato: «Qualche giorno fa ci ha contattato anche un locale che è qui poco lontano e che ci ha detto di aver subito diversi furti Il responsabile potrebbe essere addirittura lo stesso», ha dichiarato Mercurio.

In copertina: OPEN / Google Maps | L’Hosteria 2.0 così come appare su Google Street View

