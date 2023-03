Studiare in Italia? «È fantastico». La surreale risposta di Amanda Knox alle lamentele di una giovane americana

«Ma che dici? Studiare all’estero è meraviglioso». Con queste parole Amanda Knox ha risposto a una studentessa americana che aveva criticato il suo soggiorno-studio di sei mesi a Firenze. «Sono una studentessa della New York University, ho studiato a Firenze per sei mesi e ho odiato ogni aspetto del mio semestre», ha raccontato Stacia Datskovska, 23enne, al magazine statunitense Insider. «Ho cominciato a disprezzare il panorama – si legge nell’articolo – odiavo le persone e non vedevo l’ora di tornare a casa nel mio campus di New York». La confessione della studentessa ha suscitato molte reazioni (diverse) e commenti di ogni tipo. Tra cui quello di Amanda Knox, l’ex studentessa americana condannata e poi assolta per l’omicidio di Meredith Kercher del 2007, che su Twitter ha voluto ribadire come studiare all’estero «sia stupendo». Un commento, questo, che ha suscitato a sua volta non poche polemiche, molte delle quali ironiche, tra gli utenti. «Non puoi aver scritto parole simili», o «Hai vinto l’internet per oggi, Amanda. Puoi riposare tranquillamente». Ma anche: «Seriamente, questa battuta merita un premio».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: