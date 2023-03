Shaquille O’Neal in ospedale, la foto che preoccupa i fan: l’indiscrezione sull’operazione all’anca

Una foto che ha creato apprensione e preoccupazione tra gli amanti del basket statunitense. Shaquille O’Neal, ex campione dei Los Angeles Lakers e Miami Heat e attuale commentatore sportivo, nelle scorse ore ha condiviso su Twitter una sua foto che lo ritrae steso su un letto d’ospedale, senza aggiungere nessun dettaglio riguardo il suo stato di salute. O’Neal, nel tweet, ha però mandato un messaggio ai suoi colleghi co-conduttori, Ernie Johnson e Candace Parker: «Vi seguo sempre, mi mancate tutti». Subito dopo la pubblicazione del tweet, però, molti utenti hanno iniziato a preoccuparsi per lo stato di salute dell’ex cestista, inviandogli messaggi di supporto e auguri di pronta guarigione. Come riportato da TMZ, nel fine settimana l’ex cestista è stato operato per un infortunio all’anca, ragione per cui si trovava in ospedale e non ha partecipato alla trasmissione. Insomma, i fan di Shaq possono stare tranquilli. Dopo un periodo di riabilitazione, il campione tornerà presto alle sue attività.

