Ingegneria a Milano, Storia a Roma: dove studiare in Italia secondo la classifica mondiale delle migliori università

Al termine del percorso di studi superiori molti studenti italiani si trovano davanti a diverse incognite: fermarsi o proseguire con gli studi universitari? E in questo secondo caso, come orientarsi nella scelta dell’Ateneo di maggior prestigio in Italia per seguire la propria vocazione e i propri interessi in uno specifico ambito di studi? La classifica mondiale Qs ranking by subject 2023, in cui le università di tutto il mondo vengono classificate in base ai diversi corsi di studio presenti nella loro offerta formativa, può essere d’aiuto ai futuri studenti universitari per valutare l’ateneo che non solo offre un particolare percorso di studi, ma che gode altresì di una buona, se non eccellente, reputazione rispetto ad altri atenei che offrono gli stessi percorsi di studi. Insomma, la classifica può essere utilizzata come uno strumento per capire quali sono le università italiane che godono di un maggiore prestigio e considerazione sia sul piano accademico, sia in ambito lavorativo nei diversi percorsi di studio.

Secondo la classifica Qs, per gli Studi Classici e Storia Antica, la Sapienza di Roma risulta essere l’ateneo italiano di maggior prestigio, seguito dalla Normale di Pisa (al quarto posto nella classifica globale) e dall’Università di Bologna (al 25esimo posto nel ranking mondiale nella suddivisione per ambiti di studio). Al terzo posto, tra i più prestigiosi atenei italiani, troviamo il Politecnico di Milano, nel percorso di studi in Ingegneria – meccanica, aeronautica e manifatturiera, ma anche per i corsi di Arte e design (quinto posto tra gli atenei italiani e settimo a livello mondiale) e quelli di Architettura – Ambiente costruito (decimo posto tra le università italiane e 12esimo su scala globale). Per gli Studi di business e management, l’Università Commerciale Luigi Bocconi si riconferma il più prestigioso ateneo in Italia (al settimo posto nel ranking globale), ma anche per gli studi in Marketing e in Economia ed Econometria. Le differenti università italiane, infatti, vengono più volte citate nella classifica per il prestigio di alcuni specifici corsi di laurea che offrono. Nel dettaglio, ecco quali sono gli atenei e i relativi corsi di laurea che spiccano nella classifica di Qs.

La Sapienza di Roma

La Sapienza di Roma svetta in cima alla classifica generale delle migliori università italiane non solo grazie ai percorsi di Studi classici e in Storia antica, ma anche per altri corsi:

Studi classici e in Storia antica;

Archeologia;

Storia dell’Arte;

Fisica e astronomia;

Legge;

Biblioteca e gestione dell’informazione;

Storia.

Il Politecnico di Milano

Tra i corsi di maggior prestigio offerti dal Politecnico di Milano, secondo la classifica di Qs, troviamo:

Ingegneria – meccanica, aeronautica e manifatturiera;

Arte e design;

Architettura – Ambiente costruito;

Ingegneria Civile e strutturale;

Scienze informatiche e sistemi informativi

Ingegneria e chimica;

Ingegneria – Elettrica ed Elettronica;

Matematica;

Scienza dei materiali.

Il Politecnico di Torino

Oltre al Polimi, anche i cordi di laurea offerti dal Politecnico di Torino vengono più volte menzionati nella classifica di Qs. Tra questi troviamo principalmente gli studi d’ingegneria:

Ingegneria del petrolio;

Ingegneria meccanica, aeronautica e manifatturiera;

Architettura – Ambiente costruito;

Ingegneria – Civile e strutturale;

Ingegneria – Elettrica ed Elettronica

Ingegneria Mineraria.

L’Università Bocconi

L’Università Commerciale Luigi Bocconi svetta nella classifica dei migliori atenei italiani in particolare per il suo percorso di Studi in business e management. Ma tra i corsi di maggior prestigio della Bocconi spiccano anche altre discipline:

Studi in business e management;

Marketing;

Economia e Econometria;

Contabilità e finanza.

L’Università di Bologna

Nella classifica di Qs c’è anche quella che viene considerata la più antica università del mondo ancora in attività, ossia l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Tra i corsi di particolare prestigio e rilevanza offerti dall’Ateneo bolognese spicca quello in Studi Classici e Storia Antica, ma anche il percorso di studi in Archeologia:

Studi Classici e Storia Antica;

Archeologia;

Lingue moderne;

Legge.

Le altre università in classifica

Tra le università di maggior prestigio nella classifica di Qs è presente anche la Luiss Guido Carli, che spicca nella classifica per il suo corso in Politica e studi internazionali, ma anche per i percorsi di Studi di business e management e per Giurisprudenza. L’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) è presente in classifica per il corso di studi di Storia dell’Arte. L’Università di Milano, invece, è presente nella graduatoria per i corsi in Farmacia e Farmacologia e Scienze Veterinarie. L’Università di Pisa viene invece menzionata per i percorsi di studi in Scienze veterinarie e Studi Classici e Storia Antica. Nella lista viene anche menzionato il corso di studi in Studi Classici dell’Università del Sacro Cuore di Milano, così come i corsi di Politica e studi internazionali e Sociologia offerti dall’Istituto Universitario Europeo. L’Università Federico II di Napoli è in graduatoria per l’offerta formativa nell’ambito degli Studi Classici e Storia Antica. Infine, trovano anche spazio tra le eccellenze dell’istruzione universitaria italiana anche il corso di studi classici e storia antica dell’Università Tor Vergata di Roma e quello dell’Università di Padova, mentre per Filosofia viene premiata l’Università degli Studi di Torino. Insomma, la classifica di Qs offre agli studenti una possibile bussola per orientarsi e valutare l’iscrizione ai corsi di studi di maggior prestigio offerti dagli atenei italiani.

