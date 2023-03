Cinque posti imperdibili dove mangiare a Roma a meno di cinque euro – Il video

Dicono che la primavera sia la stagione ideale per visitare Roma: il sole tiepido illumina e valorizza i monumenti, riscalda le strade e diffonde un profumo di rinascita. Se vi dovesse capitare di girare per le vie della Capitale in questo periodo, e la camminata vi dovesse aprire lo stomaco, niente paura: abbiamo stilato una lista di posti che fanno contenti pancia e portafoglio. E che si possono visitare, fortunatamente, in qualsiasi stagione. A cominciare dal tradizionale Forno di Piazza Campo de’ fiori: se non avete mai provato la pizza bianca calda farcita con la mortadella (3 euro), consideratela una tappa obbligatoria. Con l’occasione, potrete anche fare una passeggiata nel celebre mercato in piazza, uno dei più antichi della città.

Da lì, potete raggiungere una seconda meta, meno sdoganata ma altrettanto golosa: la Pasticceria Boccione, situata all’inizio del Ghetto Ebraico di Roma, e più precisamente in Via del Portico d’Ottavia 1. La riconoscete dall’odore inconfondibile di biscotti appena sfornati, ma se avete il naso chiuso vi basterà seguire la lunga fila che puntualmente si crea al di fuori del piccolissimo locale. Specialità del posto è senza dubbio la pizza ebraica (4 euro e venti), una torta servita a pezzi ricca di frutta secca e candita. Nel caso in cui abbiate voglia di un’energica merenda, ma prediligete il salato, potete optare per un bel supplì nell’omonimo locale in Via di S. Francesco a Ripa, 137. SUPPLÌ Roma, nel cuore di Trastevere, ogni giorno prepara infatti magistralmente la pietanza rustica tipica della cucina romana: ha elaborato diverse varianti, tutte calde, dorate e filanti. Il range dei prezzi varia dai due ai tre euro.

A questo punto, se siete pronti ad affrontare un primo, non potete che dirigervi verso Piazza di Spagna: a due passi dalla nota scalinata, si trova infatti il Pastificio Guerra, in Via della Croce, 8. La particolarità del luogo non risiede solo nella qualità eccelsa della pasta, ma anche nel prezzo più che onesto: con soli 4 euro e 50 otterrete una porzione abbondante da consumare nel cuore di Roma. Alla convenienza fa da contrappeso la scarsa possibilità di scelta: vengono proposte ai clienti soltanto due opzioni di primo al giorno.

Per concludere il tour gastronomico, non si può che puntare al dolce. E visto che siamo in tema di specialità tipiche, la scelta ricade inevitabilmente sul maritozzo con la panna: un soffice scrigno per cui varrà la pena affrontare il picco glicemico. Tra i tanti e ottimi locali che preparano la brioche, spicca la Pasticceria D’Amore, in Via dello Statuto 37 A/B: con soli 3 euro, vi permetterà di finire la giornata in bellezza.

