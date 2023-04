Ecco dove mangiare a Milano con meno di cinque euro – Il video

Milano costa. Ma non tutta. È una città che offre molto, a partire dai tanti stimoli culturali. Incrocia tradizione e innovazione dando vita a un mix curioso (e goloso). Durante una visita turistica nella città della moda, la prima tappa è sempre piazza Duomo. Mangiare nei dintorni significa essere pronti a mettere mano al proprio portafogli. Ma a pochi metri dal monumento c’è in realtà un posto dove poter rifocillarsi a poco prezzo: si tratta dell’antico forno di Luini che vende panzerotti ripieni, sia dolci che salati. Sono soffici e sanno riempire, al costo di soli 2,80 euro. Ce ne sono di tutti i tipi, dal classico pomodoro e mozzarella a quello integrale con le zucchine. Ottimi anche per accompagnare una birra o un aperitivo in centro a Milano. Curiosità: oltre ad essere lo street food più noto della città, è diventato famoso anche in Giappone.

Città (anche) multietnica: dai ravioli cinesi al riso al salto

Milano è una città multietnica e al suo interno, appena ai margini del centro storico e lungo via Sarpi, custodisce Chinatown. Ovvero il quartiere cinese caratterizzato dalla presenza di negozi alimentari e di oggettistica tipici della Cina. Qui sono tantissimi i posti dove mangiare. Dai ristoranti ai bar con le sale da tè e snack asiatici. Tra i posti tipici non si può non citare le raviolerie: quella più famosa è la Ravioleria Sarpi, che a soli 4 euro offre un piatto di ravioli, a scelta tra carne di maiale o verdure. La carne è freschissima perché arriva direttamente dalla macelleria Sirtori, che si trova accanto. Una macelleria storica, appartenente a Walter Sirtori, che lo scorso anno l’ha venduta al suo vicino Agie Zhou, il titolare della Ravioleria Sarpi, meglio conosciuto come «il re dei ravioli».

Tornando, invece, alla cucina nostrana, un altro posto storico a poco prezzo è la polleria Giannasi. È un chiosco super fornito che si trova a porta Romana dal 1967. I prezzi sono accessibili e per questo ogni giorno raccoglie centinaia di clienti. Il piatto più acquistato è il pollo arrosto. Saporito e a soli 4,95 euro. Ma la struttura offre decine di piatti. I fritti dominano il banco. Ma spicca anche un pasto tipico milanese, il riso al salto. Una sorta di tortino giallo saltato in padella, a base di risotto allo zafferano. Una fetta grande costa tra i 2 e i 3 euro. E c’è anche l’opzione ripiena con formaggio e mozzarella.

A pochi passi da Giannasi, si trova la popolare università Bocconi. Dove gli studenti fanno spesso pausa alla pasticceria Gattullo, che vende torte, pastine e sfizi per pranzi e aperitivi. Il classicone è la sfogliatella, accompagnata da un buon caffè. Il posto è talmente noto che nel 2015 il gruppo I miei migliori complimenti ha lanciato la canzone Colazione da Gattullo, il cui video è girato proprio nella pasticceria. Infine, se si vuole un pasto più sostanzioso c’è la rosticceria San Filippo Neri, all’uscita della metro Precotto. Tutti i primi costano 4,50 euro. Le opzioni sono diverse, dai ravioli alle lasagne.

