La storia di Edoardo Addezio, morto a 15 anni dopo un gioco di boxe: «Non era cardiopatico»

«Non lo so, è possibile. Mi hanno detto che sono stati trovati i guantoni. Magari stavano giocando. Io, ripeto, penso sia capitato un incidente, del quale nessuno ha colpa. Non credo proprio che qualcuno avesse bevuto». Enrico Addezio, padre di Edoardo Addezio, morto ieri a Genova durante una festa con gli amici, assolve oggi con La Stampa i compagni del figlio. Ma ci tiene anche a dire che il ragazzo non era cardiopatico. Era stato operato al Gaslini per una malformazione quando era piccolo, precisa. E non poteva praticare attività agonistica: «Ma per una questione burocratica, come mi hanno detto i medici. Ma ha sempre fatto tutto quello che desiderava. Giocava a tennis e a calcetto. Nuotava e andava a sciare. Faceva le sue visite ed era sottoposto a controlli costanti».

I guantoni e la gara

Tutto è accaduto nel quartiere Castelletto, zona residenziale sopra il centro di Genova. Lì c’è un appartamento di uno degli amici, all’ultimo piano di un bellissimo palazzo. Sabato sera i 15 amici hanno trovato dei guantoni e hanno improvvisato un finto torneo di boxe. Simulando soltanto i colpi. Prima due, poi altri due. Infine tocca al 15enne: sono quasi le 22.30. Il ragazzino indossa i guantoni, uno dei suoi compagni pure. I due si mettono uno di fronte all’altro, fanno finta di stare su un ring, tirano un destro, un sinistro, simulano un gancio ma senza aggressività, fanno finta e schivano i colpi portati da braccia che son tutto meno che braccia da boxeur. Intorno a loro qualcuno fa il tifo, altri li ignorano e continuano a chiacchierare. Alla fine il 15enne sente un dolore al petto e la testa pesante. Si siede. Poi si accascia davanti agli amici sbattendo a terra la testa.

L’autopsia

Sul posto arrivano i carabinieri del nucleo radiomobile e i colleghi del reparto investigativo della Compagnia di Genova. I militari controllano la casa e, una volta terminato, escludono che sia stato fatto uso di stupefacenti. Trovano invece qualche bottiglia di birra vuota in giro e quei maledetti guantoni. Il sostituto procuratore della procura presso il Tribunale dei minorenni dispone l’autopsia, che si terrà nelle prossime ore.

Il padre Enrico dice nel colloquio con Matteo Indice che i presenti alla festa «sono i suoi amici storici. Non solo i compagni di scuola, ma legati dai medesimi interessi e frequentano istituti vicini. Provo una compassione enorme nei confronti di questi giovani». E adesso dice che deve pensare «a stare sul pezzo per mia figlia. E proprio perché non c’è un responsabile di quanto avvenuto, non mi va di addentrarmi nei dettagli della dinamica. Di sicuro non è stata una situazione di conflitto. Non auguro a nessuno di affrontare una cosa simile. Indagare oltre non serve».

Foto copertina da: La Stampa

Continua a leggere su Open

Leggi anche: