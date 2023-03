Si traveste da Zelensky per la laurea, la trovata di un ragazzo giapponese per sostenere l’Ucraina: «Dicono che gli somiglio»

Felpa olivastra, pantalone militare e barba ben definita. Uno studente giapponese si è presentato con la stessa mise del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla cerimonia di consegna dei diplomi di laurea presso l’Università di Kyoto, anche se nella maggior parte delle cerimonie di laurea in Giappone è previsto che i laureati indossino giacca e cravatta o un abbigliamento formale idoneo all’evento. Ma l’Università di Kyoto ha una lunga tradizione di studenti che scelgono di indossare i panni di alcuni personaggi dei cartoni animati o di film, mascotte e altre figure nel loro giorno della loro laurea. E lo studente, che come riporta la Bbc viene identificato su Twitter come Amiki – parlando ai microfoni di un emittente locale ha spiegato di essersi vestito come Zelensky «per mostrare solidarietà all’Ucraina». Lo studente ha poi aggiunto: «Da dicembre, quando mi stavo facendo crescere la barba, mi è stato detto che assomigliavo al presidente Zelensky», ha detto il ragazzo che con sé ha portato anche cartelli con sopra le citazioni del discorso del presidente ucraino al Congresso degli Stati Uniti dello scorso dicembre. Il giovane ha infine aggiunto: «Sosteniamo l’Ucraina! La giustizia alla fine prevarrà, spero. Gloria all’Ucraina!».

