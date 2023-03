Novara, incendio nell’azienda Kemi a San Pietro Mosezzo: zona evacuata, allarme fumi tossici – Il video

Un incendio è in corso nell’azienda chimica Kemi Srl in provincia di Novara, a San Pietro Mosezzo. Dalla zona industriale, ai confini con il capoluogo di provincia si è levata un’altissima colonna di fumo nero e sono state sentite delle esplosioni. Sul posto Vigili del fuoco e ambulanze del 118. L’azienda produce vernici. Le fiamme sono altissime e la colonna di fumo nero è visibile in tutta la pianura fino al Milanese. Le forze dell’ordine hanno deciso di far evacuare le abitazioni nel raggio di 500 metri dalla fabbrica di vernici e solventi. I testimoni riferiscono che le fiamme sono alte anche 50 metri e che si sentono ripetute esplosioni. Sul posto sono arrivate anche le squadre dell’Arpa.

Il calore elevato ha fatto anche letteralmente saltare in aria i tombini degli scarichi stradali. La nube nera sprigionatasi dall’incendio si sta lentamente spostando sulla zona centrale della città e si spinge in direzione nord. Non ci sono al momento segnalazioni di persone morte o ferite, secondo quanto ha fatto sapere all’agenzia di stampa Agi il comando della polizia locale. Ma la situazione è in continua evoluzione. Ancora ignote le cause del rogo. Sul posto numerose pattuglie dei Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Il sindaco Alessandro Canelli invita gli insegnanti a tenere in classe i ragazzi: «La raccomandazione vale a maggior ragione per le scuole e gli istituti scolastici della città. È molto importante che i bambini rimangano in classe con le finestre chiuse».

La zona industriale di San Pietro Mosezzo è stata evacuata per il rischio di nuove esplosioni. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti. L’assessore alla sicurezza del comune Raffaele Lanzo dice che sta seguendo la situazione «minuto per minuto, in collegamento con la prefettura e con Arpa. Siamo in attesa di avere notizie certe, ma è chiaro che c’è preoccupazione. Il consiglio che stiamo dando è quello di tenere chiuse le finestre». L’incendio è scoppiato poco dopo le 8 alla Kemi srl, una azienda chimica collocata nell’area industriale di San Pietro Mosezzo, alle porte del capoluogo.

