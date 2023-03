Come sono andate le trattative tra Meta e Siae per la musica su Instagram? La parodia della trattativa dei The Jackal e Fabio Celenza – Il video

Come si è arrivati davvero allo strappo tra Meta con Siae, che ha causato la rimozione dalle library delle piattaforme social di Mark Zuckerberg della maggior parte degli artisti della musica italiana? Da un lato Meta che dopo il comunicato di due settimane fa non si è più espressa sulla questione. Dall’altro la Società Italiana Autori Italiani (Siae), che accusa l’azienda di Menlo Park di aver fatto «saltare le trattative saltate all’improvviso» e di aver usato «i brani tutelati da Siae a licenza scaduta». In un video pubblicato sui social dai The Jackal e dal musicista dedicato alla satira Fabio Celenza, viene riproposta la parodia del confronto tra le due parti, in cui viene ripresa l’audizione del numero uno di Meta Zuckerberg durante il processo sul caso Cambridge Analytica, in cui la società di Menlo Park ha accettato di pagare 725 milioni di dollari per risolvere la class action presentata nei suoi confronti per le violazioni dei dati personali degli utenti.

