Pirateria online, il patto di ferro Mediaset-Meta per arginare la razzia di contenuti. Che cos’è e come funziona

Reti televisive italiane (Rti), azienda di proprietà di Mediaset, e Meta, casa madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, hanno siglato un accordo pluriennale contro la pirateria online, con l’obiettivo di sviluppare nuovi strumenti per tutelare i contenuti protetti da diritto d’autore, incluse le trasmissioni in diretta. Secondo quanto reso noto dalle due aziende, il gruppo Meta fornirà a Rti formazione e supporto per l’utilizzo dei cosiddetti rights manager, ossia il sistema di gestione dei contenuti sviluppato da Mark Zuckerberg che consente ai titolari dei diritti di autorizzare, gestire e proteggere i propri prodotti online – siano essi, video, audio o immagini. Gina Nieri, direttrice affari istituzionali Mediaset e vice presidente di Rti, ha sottolineato che l’accordo «rappresenta un punto di svolta paradigmatico per colmare la perdita di valore subita dalle industrie culturali in assenza di un quadro normativo che ridefinisse le responsabilità delle piattaforme online». «L’accordo con Meta dimostra che, se le piattaforme collaborano per impedire atti di pirateria, è possibile trovare soluzioni foriere di crescita e di creazione di valore per tutta la filiera – ha proseguito Nieri -. Auspichiamo che la Commissione europea trovi strumenti utili ad arginare la pirateria dei contenuti live o di equivalente valore economico. Siamo fiduciosi di proseguire anche su questo la fattiva collaborazione con Meta». Al contempo Luca Colombo, Country Director per l’Italia di Meta, sottolinea come l’accordo si fonda sulla «tutela del diritto d’autore» che «è una nostra priorità e crediamo fortemente che debba essere un impegno collettivo, frutto di una collaborazione tra piattaforme tecnologiche, titolari dei diritti e tutti gli attori di mercato per contrastare la pirateria online». Nell’accordo tra Meta e Rti sono incluse tutte le produzioni di Mediaset, tra cui RadioMediaset, Medusa Film, Boing e Fascino Pgt.

