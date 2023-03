Kentucky, scontro in volo tra due elicotteri militari americani: «Ci sono diverse vittime»

Due elicotteri militari americani si sono scontrati in volo nel corso di un’operazione di addestramento di routine sui cieli del Kentucky. Il governatore dello Stato Usa, Andy Beshear, ha detto che ci si aspetta vi siano vittime a causa dello scontro, senza precisare al momento quante sarebbero e di chi si tratterebbe. La stessa base americana di riferimento di Fort Campbell non ha al momento reso noto quante persone si trovavano a bordo. Ma ha fornito altri dettagli sulla fatalità. I due elicotteri scontratisi sono due Black Hawk HH-60, operati dalla 101esima divisione Airborne dell’esercito Usa: lo scontro in quota è avvenuto nella notte italiana, attorno alle 10 di sera di mercoledì 29 marzo ora locale. Le cause dell’incidente sono al momento oggetto di indagini interne, si fa sapere ancora da Fort Campbell, precisando che la base è fin contatto con le famiglie delle persone coinvolte nello scontro. L’HH-60, riferisce l’esercito citato dal Guardian, è una variante del Black Hawk disegnata per sostenere varie operazioni militari, compresi assalti aerei ed evacuazioni mediche.

Foto: EPA/TOMS KALNINS – Un elicottero Black Hawk helicopter americano impegnato in un’esercitazione militare in Europa orientale – 29 marzo 2023.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: