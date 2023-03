La truffa denunciata da Orietta Berti: «Hanno sfruttato la sua immagine senza consenso»

La cantante Orietta Berti si è presentata mercoledì 29 marzo in questura a Reggio Emilia per denunciare una presunta truffa subita. Lo fa sapere il Resto del Carlino. Secondo le prime informazioni non si tratterebbe di una questione economica. Ma l’immagine della nota cantante sarebbe stata usata e sfruttata – senza che lei ne fosse a conoscenza – per fini commerciali sul web. Qualcuno nel mondo dello spettacolo se n’è accorto e l’ha segnalato a lei e al figlio Otis Paterlini, che cura anche gli interessi della mamma artista. Ed entrambi sono andati subito dalla polizia per raccontare tutto. Durante la denuncia c’era anche un inviato di Striscia la Notizia, che starebbe seguendo da vicino questa situazione. Moreno Morello, il noto inviato , a Montecchio, era nei pressi dell’abitazione di Berti.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: