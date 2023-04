Clint Eastwood si ritira? Il regista lavora al suo ultimo film: l’indiscrezione dagli Usa

Clint Eastwood sarebbe pronto a ritiarsi. Secondo la testata Discussing Film, il regista, 93 anni il prossimo 31 maggio, potrebbe avvicinarsi alla regia dell’ultimo film della sua (lunga) carriera. Interprete di 63 film, regista di 45 e produttore di 52, 4 premi Oscar, Eastwood starebbe lavorando a un thriller dal titolo provvisorio Juror #2. Nonostante non ci siano dichiarazioni ufficiali, il nuovo prodotto cinematografico dovrebbe raccontare la storia di un giurato in un processo per omicidio che si rende conto di aver causato la morte della vittima e deve affrontare il dilemma se manipolare la giuria per salvarsi, o rivelare la verità e costituirsi. Al momento però non è stata fissata una data di inizio riprese e anche i casting non sono ancora cominciati, ma una fonte – citata dalla testata – ha lasciato intendere che Clint Eastwood stia puntando su una giovane star di Hollywood per il ruolo principale. Con Juror # 2, Eastwoord raggiungerebbe quota quaranta lungometraggi realizzati durante la sua carriera. Il regista e attore ha vinto quattro premi Oscar (per la miglior regia e per il miglior film) sia per Unforgiven – Gli spietati del 1992 sia per Million Dollar Baby del 2004. L’ultimo film realizzato è stato distribuito dalla Warner Bros., lo studio in cui sviluppa progetti da anni, inclusi i candidati all’Oscar Invictus, American Sniper, Sully e Richard Jewell. Il suo lungometraggio più recente, Cry Macho, è stato uno degli ultimi titoli ad essere distribuito su HBO Max e nelle sale da Warner Bros. nel 2021.

