Pordenone, auto con due giovani a bordo finisce nel lago: morto 29enne rimasto imprigionato nell’abitacolo

Nelle prime ore di oggi, 1 aprile, un’auto con due giovani a bordo è finita nel lago della Burida, a Porcia (Pordenone). Un 29enne è morto annegato, dopo essere rimasto imprigionato nel mezzo. Una 24enne che invece è riuscita a uscire dall’abitacolo si trova ricoverata in ospedale, in ipotermia, assieme a un poliziotto che ha cercato di salvarli. E che si è procurato diverse ferite alle mani nel tentativo di estrarre il giovane dall’automobile. Secondo quanto riporta TgCom24, il poliziotto ha riguadagnato la riva solo all’arrivo dei vigili del fuoco. La superstite ha raccontato ai soccorritori che il guidatore avrebbe perso il controllo del mezzo nel corso di una discussione. L’auto sarebbe quindi finita contro un marciapiede e dunque in acqua.

