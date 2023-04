Mattarella a PizzAut, l’incontro con Elio e suo figlio Dante. E il presidente fa una battuta sui Pokemon

Tra i tanti ospiti all’inaugurazione di PizzAut, avvenuta oggi 2 aprile in occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo e alla presenza di Sergio Mattarella, spicca un volto noto: Elio, frontman degli Elio e le Storie Tese. Assieme a lui c’è anche il figlio autistico Dante con addosso una felpa con il Pokemon Pikachu, che non è passata inosservata al presidente della Repubblica. «Pikachu è un’ottima scelta, Dante», ha detto sorridente Mattarella al figlio del musicista. I tre hanno parlato tra loro e il cantante ci ha tenuto a ringraziare il presidente della sua visita, sottolineando di aver fatto un grande gesto. Al settimo cielo anche Dante che ha espresso la sua felicità per l’apertura della nuova sede della pizzeria a Monza. La sua presenza non è un caso: «Voglio lavorare qua perché questo è il mio unico futuro – ha detto al microfono – Finalmente un’altra casa qui a Monza. Io sono autistico e sono fiero di esserlo». Il presidente della Repubblica ha conosciuto quasi tutti i ragazzi e le ragazze che comporranno lo staff. Tra questi c’è anche Simone, che si è laureato pochi giorni fa in Economia e Commercio, e Beatrice che ha fatto un ritratto per Mattarella. Accolto da un arco di palloncini tricolore, a fine pranzo il presidente vedrà arrivare una torta che richiama la bandiera italiana con la scritta «Mattarella uno di noi».

