È morto l’attore Christo Jikov che recitò nella Passione di Mel Gibson: aveva 48 anni

È morto Christo Jikov all’età di 48 anni. L’attore, che ha raggiunto la massima notorietà interpretando l’apostolo Giovanni ne La Passione di Cristo di Mel Gibson, era malato di tumore. Classe 1975, era nato a Sofia, in Bulgaria. Da giovane conseguì il diploma all’Accademia Bulgara di Cinema e Teatro, dove si specializzò in regia cinematografica con un documentario su Cinecittà e il cinema italiano. Esordì la sua carriera nei grandi schermi con il ruolo di protagonista, ovvero il condottiero Giovanni delle Bande Nere, pseudonimo di Ludovico di Giovanni Dè Medici, all’interno del film Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi (2001). Pellicola che ha attraversato un grande successo, a partire dall’assegnazione di nove premi del David di Donatello nel 2002. Tra questi anche quello per il miglior film. Nel 2001 il film venne presentato al Festival di Cannes. L’attore bulgaro nel 2007 partecipò anche al festival di Berlino, per il ruolo da protagonista del novizio Andrea, nel film di In memoria di me di Saverio Costanzo. Maria Grazia Cucinotta che aveva recitato con Jikov in Fly Light (2009) di Roberto Lippolis ha lasciato un pensiero sui social: «Non voglio ancora crederci che non ci sei più… dolore infinito Ciao Christo, amico mio, anima gentile, la tua lotta per la vita, era la lotta di tutti quelli che ti vogliono bene».

