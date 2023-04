Hugh Jackman, paura per un nuovo tumore alla pelle: «Ho fatto la biopsia, mi raccomando proteggetevi» – Il video

Sono ormai dieci anni da quando Hugh Jackman ha ricevuto la prima diagnosi di carcinoma basocellulare, che lo ha portato poi a sottoporsi a quattro interventi in 18 mesi. Ancora nel 2021 gli è stato trovato un altro tumore alla pelle e in questi giorni, come racconta sui social, ha fatto due biopsie per alcune macchie che il suo medico gli ha suggerito di controllare. «Ho preferito dirvelo di persona, prima che qualcuno mi vedesse per strada», spiega l’attore australiano, «mi sono sottoposto a due bipsie perché il mio dottore ha visto queste piccole cose che potrebbero – o no – essere cellule basali. Lo scoprirò in un paio di giorni e ve lo farò sapere». Jackman, 54 anni, celebre protagonista della saga cinematografica degli X-Men nei panni di Wolverine, da anni si batte per la prevenzione contro il cancro alla pelle. E in questa occasione ha voluto sensibilizzare ancora i suoi follower a fare attenzione. «Sta arrivando l’estate qui nell’emisfero nord. Per favore, mettetevi la crema solare. Non vale la pena non metterla, questa è tutta roba successa 25 anni fa che sta uscendo fuori adesso», dice indicandosi il naso medicato, «siate prudenti, mettetevi la protezione».

