Frosinone, i ragazzi che si scattano selfie e fanno filmati stesi sull’asfalto della Casilina

Un gruppo di adolescenti si è steso sull’asfalto a notte fonda lungo la strada regionale Casilina a Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito. I carabinieri hanno messo in fuga il gruppetto. Che adesso rischia l’identificazione grazie alle immagini di videosorveglianza delle telecamere del comune. I genitori rischiano una denuncia. Gli automobilisti solo per un caso fortuito non li hanno investiti e uccisi.

