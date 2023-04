Luca Zaia torna a fare il pizzaiolo, il governatore al lavoro sul bancone: «Da giovane mi mantenevo così» – Il video

Anche quest’anno il governatore veneto ha «ripreso la mano» con l’impasto della pizza per il Vinitaly

Ha un passato da pizzaiolo il governatore del Veneto Luca Zaia, che anche quest’anno si è cimentato sul bancone con farina e salsa. Già lo scorso anno il leghista aveva dimostrato grande padronanza dell’arte pizzaiola, confessando i suoi trascorsi: «Da giovane per mantenermi gli studi ho fatto anche il pizzaiolo… – aveva detto nella passata edizione del Vinitaly a Verona – fa bene ogni tanto “riprendere la mano” con pasta e pomodoro, per creare un cibo che in Italia è eccellenza». Quest’anno Zaia si è ripetuto assieme ai pizzaioli veronesi Emanuel Facchin e Simone Fabbro, di cui lo stesso governatore ha raccontato sui social: «Utilizzano prodotti del nostro territorio, tra cui l’asparago di Badoere Igp».

