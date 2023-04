Roma, nessun ordigno alla Marymount di via di Villa Lauchli: allarme bomba rientrato

Non è stato trovato nessun ordigno nell’istituto Marymount di via di Villa Lauchli, dopo l’allarme bomba scattato alla scuola internazionale questa mattina, martedì 4 aprile. Sul posto, nella zona Flaminio, sono intervenuti la polizia e il reparto artificieri. I 900 studenti sono stati evacuati a scopo precauzionale. Gli accertamenti sono in corso. Secondo quanto scrive l’AdnKronos stamattina l’ufficio comunicazione del Marymount International School of Rome avrebbe ricevuto una mail in amministrazione che avvertiva che se non fosse stato pagato un certo ammontare di bitcoin «qualche ordigno sarebbe stato fatto detonare». Il Campus, spiegano dalla scuola, è stato evacuato e gli studenti sono tornati a casa.

