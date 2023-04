Alessandria, giovane minaccia il suicidio sul ponte Meier. Salvata dall’intervento di un carabiniere

Aveva chiamato sua madre, determinata a farla finita: una ragazza di Alessandria si era seduta in precario equilibrio sul parapetto del ponte Meier, le gambe a penzoloni nel vuoto. Aveva già scavalcato la ringhiera di protezione, e il suo sguardo era perso sul fiume Tanaro, tra le rocce e i blocchi di cemento che emergono dalle acque gelide. Il suo poteva essere l’ultimo tragico caso di suicidio in quel luogo, di certo non il primo. Ma il peggio è stato evitato grazie a un carabiniere della Centrale Operativa di Alessandria. Proprio a loro si era rivolta la donna dopo la chiamata della figlia, poco dopo la mezzanotte. La pattuglia del Nucleo Radiomobile è stata tanto rapida quanto cauta nel suo intervento. Ha raggiunto il punto in cui si trovava la giovane con i fari spente e senza sirene, percorrendo la piattaforma pedonale.

A quel punto, mentre la Centrale Operativa veniva costantemente aggiornata da uno degli operanti e richiedeva l’intervento del personale medico, un altro carabiniere ha scavalcato la balaustra e si è calato sulla stretta trave metallica, raggiungendo la ragazza. La quale, quando si è accorta della sua presenza, ha iniziato a intimargli di non avvicinarsi, minacciando di buttarsi nel vuoto. Piano piano però ha iniziato ad ascoltare le prudenti ma ferme parole del militare, che è riuscito a sedersi al suo fianco sulla struttura nel gelo della notte.

La giovane ha dunque progressivamente sciolto le iniziali resistenze, iniziando a raccontargli i suoi problemi. L’opera di convincimento è sembrata tuttavia compromessa dall’arrivo di altre pattuglie dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario, al cospetto dei quali la ragazza è tornata ad agitarsi e a minacciare l’estremo gesto. Drammatico epilogo evitato grazie alla tenacia del carabiniere, che è riuscito a convincere la giovane ad alzarsi e a raggiungere il corrimano di protezione. Da lì i due hanno percorso la trave, fino a raggiungere la ringhiera. Una volta giunti in prossimità della balaustra, gli altri Carabinieri intervenuti hanno afferrato la giovane e, finalmente, l’hanno riportata sulla piattaforma pedonale. In salvo. Dopo essere stata affidata alle cure dei sanitari, la ragazza è stata trasportata presso il locale pronto soccorso, dove è attualmente ricoverata.

Foto copertina: Carabinieri Alessandria

