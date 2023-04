Verona, un maestro elementare indagato per violenza sessuale nei confronti di un’alunna di 11 anni

Un maestro elementare di 26 anni è indagato a Verona per violenza sessuale aggravata nei confronti di un’alunna di 11 anni. Secondo quanto riportano le cronache locali ieri si è tenuto l’incidente probatorio davanti al Giudice per l’Udienza Preliminare. Il Gip ha così raccolto e cristallizzato la testimonianza della bambina. L’istituto ha sospeso l’insegnante. Secondo l’accusa i fatti risalgono tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre scorsi e sarebbero andati avanti per una settimana. L’insegnante nega di aver tenuto quei comportamenti nei confronti della bambina. Secondo quanto riferito nei quotidiani la Procura scaligera ne ha già chiesto il rinvio a giudizio per un reato simile.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: