Il gatto in cerca di attenzioni dell’imam, il fuoriprogramma in moschea nel bel mezzo della preghiera – Il video

Nel bel mezzo di una diretta sui social, un gatto è saltato addosso a un imam che stava recitando una preghiera serale del Ramadan a Bordj Bou Arreridj, in Algeria. È stato lo stesso Walid Mehsas a pubblicare il video sui social che è rapidamente diventato virale. Come mostra il breve filmato, il gatto salta tra le braccia del religioso che riesce a non scomporsi neanche per un attimo. A quel punto il felino si arrampica sulla spalla, nonostante l’uomo cerchi di trattenerlo. Arrivato in una posizione più alta, il gatto sembra come guardarsi intorno e, non vedendo pericoli minacciosi tra i fedeli alle spalle dell’imam, si dedica a lui in cerca di coccole. L’uomo però è ancora intento a recitare la preghiera, così il gatto spazientito decide di andarsene altrove con un balzo. L’imam stava recitando la Tarawih, una preghiera straordinari che i musulmani recitano durante il ramadan nel periodo che va da un’ora e mezza dopo il tramonto a poco prima dell’alba. Si tratta di una preghiera cosiddetta supererogatoria, cioè non obbligatoria, ma che non è raro che venga recitata regolarmente durante il mese del Ramadan.

