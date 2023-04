Francia, undicesimo giorno di mobilitazione generale. A Parigi i manifestanti irrompono con i fumogeni nella sede di Black Rock – Il video

Le proteste sono in corso in tutto il paese per la contestata riforma delle pensioni voluta da Macron

Non si interrompe la protesta in tutta la Francia contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Nell’undicesima giornata di mobilitazione generale indetta dai sindacati, a otto giorni dall’attesa pronuncia del Consiglio costituzionale, sono in corso manifestazioni in tutte le principali città del Paese. A Parigi alcuni ferrovieri sono riusciti a introdursi nella sede della società di investimenti Black Rock con dei lacrimogeni, sventolando bandiere e intonando cori. I media locali riferiscono anche che gli studenti universitari hanno bloccato l’accesso alla Sorbona, posizionando bidoni della spazzatura e biciclette davanti agli ingressi, così come azioni simili sono state intraprese dagli alunni di diverse scuole della capitale.

