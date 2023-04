Bimba di 4 anni cade dal quarto piano a Modena, l’incidente dal balcone di casa

La piccola ha riportato diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita

Tragedia a Modena dove una bambina di quattro anni è caduta da un balcone del quarto piano di un’abitazione della periferia emiliana. Intorno alle 15 di oggi, giovedì 6 aprile, la piccola – scrive il Resto del Carlino – si trovava nell’appartamento di via Cerretti, in cui viveva con la famiglia, quando si è allontanata dal controllo della madre, raggiungendo, da sola, la parte esterna della casa. Lì, si sarebbe sporta fino a perdere l’equilibrio e a cadere da un’altezza compresa tra i 10 e i 15 metri. Immediato l’intervento dei carabinieri e del 118: la bimba, portata con la massima urgenza all’ospedale, avrebbe riportato diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.

