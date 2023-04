Sospetti su un rave di Pasqua a Modena, scatta l’allerta della prefettura sui capannoni abbandonati: il precedente nella stessa zona con 156 denunce

Controlli straordinari nella zona di Ponte Alto, tra i comuni di Modena e Campogalliano, per la possibilità che si tenga un rave party. È quanto stabilito dalla prefettura della città emiliana che in una nota ha spiegato di aver attivato un monitoraggio, a seguito di informazioni acquisite in maniera informale, in merito a un possibile raduno di giovani in violazione della normativa vigente. «Pur non essendo stati rilevati riscontri concreti», si legge nel comunicato, citato dal Resto del Carlino, «sono stati attivati canali informativi da parte di polizia postale e Digos e sono stati disposti servizi di controllo del territorio» sia da pare delle forze dell’ordine, ma anche con rinforzi messi a disposizione dal ministero dell’Interno. La polizia locale – scrive il quotidiano locale – effettuerà le necessarie verifiche per prevenire l’eventuale utilizzo di capannoni abbandonati presenti nella zona. Proprio Campogalliano, lo scorso febbraio, è stato teatro di un un rave party abusivo. Nel capannone abbandonato erano arrivate persone da varie province italiane: 156 persone erano state identificate e denunciate dalle forze dell’ordine.

