Bologna, 15enne violentata e filmata da un gruppo di coetanei alla Festa de l’Unità: denunciati 5 minorenni e un maggiorenne

Una ragazza di 15 anni ha subito una violenza sessuale da un coetaneo mentre il gruppo riprendeva gli abusi con il cellulare. I fatti risalgono alla sera del 18 settembre scorso a Bologna, nella zona delle giostre al Parco Nord, durante l’ultima sera delle Festa de l’Unità. I carabinieri hanno denunciato come autori della violenza cinque minorenni e un maggiorenne. Tra di loro alcune sono ragazzine. Stando alla ricostruzione fornita dalle autorità, riportata da il Resto del Carlino, la vittima quella sera era stata avvicinata in modo amichevole dal gruppo per poter trascorrere la serata insieme. Poi però, in un’area appartata, la situazione è degenerata e la giovane è stata costretta a subire una violenza sessuale da uno degli adolescenti. Gli altri attorno hanno iniziato a incitare l’aggressore e a riprendere la scena con i loro cellulari. La minorenne sotto shock è stata ascoltata in audizione protetta dai carabinieri, che in questi mesi hanno ricostruito la dinamica dei fatti e individuato i presunti colpevoli. La Procura dei minori è stata informata, così come quella ordinaria per il vaglio della posizione dell’unico maggiorenne presente. Per quest’ultimo il Gip ha disposto un divieto di avvicinamento alla vittima. Ma il provvedimento non è ancora stato applicato perché l’indagato è attualmente irreperibile essendosi nel frattempo trasferito all’estero.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: