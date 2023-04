Dal «cibo sintetico» ai falsi contenuti sulle proteste in Francia: le fake news della settimana

Come ogni settimana torniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Ultimamente si sono distinti due filoni principali oltre a quello della cosiddetta «carne sintetica» (ossia «carne coltivata»): quello dell’intelligenza artificiale e quello delle proteste legate alla riforma delle pensioni in Francia. I profili che non si escludono, anzi possono intersecarsi: come nel caso della finta immagine di un anziano signore che viene picchiato dalla polizia francese. Alle immagini create digitalmente, come quella di Julian Assange in prigione, e ai video falsamente attribuiti alle manifestazioni che hanno recentemente avuto luogo per le strade di Parigi, si sono aggiunte strane voci sull’esistenza dei giganti e sulle politiche di prevenzione canadesi. Abbiamo infine trattato il caso della presunta copertina audace della ministra Marlène Schiappa per Playboy.

