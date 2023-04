Mezz’ora in coda in autostrada verso Montecarlo, lo sfogo di Briatore: «Incredibile che non si riesca a risolvere» – Il video

L’imprenditore si lamenta per la lunga attesa in macchina, colpa del Paese che non affronta il problema, ma superato il confine italiano si troverà in fila al primo casello francese

Nello sfogo di Flavio Briatore per la lunga coda in autostrada ci sono tutti gli ingredienti della classica lamentela italiana: qualcosa non funziona, nessuno fa nulla per rimediare, chi la subisce non si lamenta, e così il problema rimarrà per sempre irrisolto. L’imprenditore è in macchina, in fila nei pressi di Ventimiglia diretto a Montecarlo e si sfoga sui social. «C’è una coda di 25-28 minuti, poi sicuramente ce ne saranno altre», dice nel video postato su Instagram, «è incredibile che non riusciamo a sistemare queste autostrade. E questa estate cosa facciamo? Tutta quest’area sarà bloccata. Nessuno dice niente, paghiamo tutti il biglietto, siamo tutti contenti. Et voilà, ormai ci siamo abituati a tutti questi disguidi. C’hanno abituato pure alle code». Però può stare tranquillo: fra qualche chilometro, oltre confine, ci sarà il primo casello dell’autostrada in Francia. E la coda non sarà minore.

