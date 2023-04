Il prof licenziato per aver chiesto agli studenti di scrivere il proprio necrologio «in caso di sparatoria»: la polemica in Florida

Compito in classe per tutti gli studenti: scrivere il proprio necrologio poche ore prima della simulazione di una sparatoria a scuola. L’idea è venuta a Jeffrey Keene, insegnante della Dr. Phillips High School vicino a Orlando, in Florida. Lo scorso 4 aprile, l’istituto ha organizzato una simulazione di emergenza per insegnare agli studenti come reagire in caso di sparatoria all’interno del campus. Quando ha scoperto che ci sarebbe stata la simulazione, Keene ha pensato di preparare al meglio i suoi studenti. Come? Facendogli scrivere un necrologio autobiografico come compito in classe. «Non era per spaventarli o farli sentire come se stessero per morire. Volevo solo aiutarli a capire cosa è importante nella loro vita», ha provato a difendersi l’insegnante in un’intervista a Nbc News. Oltre a scatenare le proteste di genitori e studenti, l’idea è costata cara a Keene, licenziato dalla scuola poche ore dopo il contestato compito in classe. «Non credo di aver fatto nulla di sbagliato. Onestamente non pensavo che ragazzi di 16, 17, 18 anni si sarebbero offesi o turbati parlando di qualcosa di cui già stiamo parlando tutti da tempo», si è giustificato l’insegnante.

L’episodio ha riacceso i riflettori sul tema delle sparatorie scolastiche. Soltanto la scorsa settimana, a Covenant (Tennesse), una studentessa ha aperto il fuoco all’interno di un’istituto, uccidendo tre bambini di 9 anni e tre insegnanti. Secondo le stime del Washington Post, dalla strage di Columbine (Colorado) del 1999 sono state 377 le sparatorie scolastiche avvenute negli Stati Uniti. Un fenomeno che avrebbe coinvolto in prima persona 349mila studenti. Il licenziamento di Jeffre Keene ha fatto discutere anche per un secondo motivo. Soltanto la scorsa settimana, la Florida ha approvato una delle leggi più permissive sul possesso di armi da fuoco. Il documento, firmato dal governatore Ron DeSantis, consente di girare armati anche senza un permesso statale.

Foto: Epa/Cristobal Herrera-Ulashkevich | Una simulazione di una sparatoria scolastica nella scuola superiore di Hialeah, in Florida (3 agosto 2022)

