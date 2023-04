La polemica contro De Laurentiis jr sulle uova di Pasqua del Bari, protestano i genitori: «Puzzano e hanno un brutto sapore» – Il video

Scoppia la polemica contro il Bari calcio di Luigi De Laurentiis, figlio del patron del Napoli Aurelio, dopo che sui social diversi genitori si sono lamentati per il cattivo odore delle uova di cioccolato venduta per Pasqua dal club biancorosso. L’iniziativa promossa con Dolci Preziosi rischia di diventare un caso sull’onda della denuncia partita dallo speaker radiofonico barese, Max Boccasile, che in un video ha raccontato quanto fosse sgradevole l’odore della cioccolata una volta scartato l’uovo, simile all’odore acre del fondo delle bottiglie dell’olio di oliva andato a male: «Da denuncia – scrive lo speaker – in molti mi hanno scritto che anche a loro puzza. Non lo mangiate». E in effetti i commenti sotto il post di Boccasile confermano la sua impressione: madri e padri raccontano di aver subito percepito il pessimo odore provenire dalle uova e la delusione dei bambini, ai quali è stato vietato di mangiarle. Per quanto qualcuno lo avrebbe anche fatto, come raccontano alcune testimonianza citate da Repubblica Bari: «Mio figlio mi aveva detto che il sapore del cioccolato era strano», spiega una mamma. Un’altra ha aggiunto: «Anche per noi è così, la cioccolata aveva un gusto rancido e lo abbiamo buttato». C’è chi ha anche ipotizzato di voler fare una segnalazione alle autorità, mentre altri raccontano di non aver trovato nulla di strano, ipotizzando che i problemi abbiano riguardato solo alcuni lotti. Quelle stesse uova erano state donate anche ai bambini del reparto pediatrico di Oncoematologia del Policlinico di Bari, ma come riporta Repubblica, per il momento non sarebbero ancora arrivate segnalazioni dall’ospedale.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: