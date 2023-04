A Milano un altro neonato lasciato in ospedale dopo il parto: è una bimba, partorita in un capannone

Una donna senza fissa dimora ha partorito in un capannone e poi è andata all’ospedale Buzzi di Milano dove ha lasciato la bimba appena nata, prima di allontanarsi dalla struttura senza fornire la sua identità. È il secondo parto anonimo in pochi giorni, dopo quello del piccolo Enea, il bimbo di circa una settimana lasciato la mattina di Pasqua alla Culla per la vita del Policlinico di Milano. Al Buzzi gli operatori hanno immediatamente preso in carico la bambina, sottoponendola agli accertamenti di routine. La madre è entrata nella struttura ospedaliera intorno alle 11,30, un’ora circa dopo il parto, da sola. All’accettazione avrebbe chiesto di lasciare la bimba e una volta affidata alle cure dei sanitari, se ne sarebbe andata senza fornire le proprie generalità né essere visitata.

